Specialista in Marketing, Comunicazione e Gestione dei Social Media

Titolo del lavoro: Addetto – addetta marketing, comunicazione e gestione social media



Azienda: Ali



Descrizione del lavoro: Ali agenzia per il lavoro spa filiale di Sinalunga, seleziona per azienda cliente operante nel settore dei metalli e sita nel comune di Civitella in Val di Chiana UN – UNA ADDETTO – ADDETTA MARKETING, COMUNICAZIONE E GESTIONE SOCIAL MEDIA.L’azienda, leader nel settore dei metalli preziosi, con un forte impegno per l’innovazione e la qualità è alla ricerca di una figura addetta al marketing online e offline, gestione social media e comunicazione.La risorsa ideale avrà esperienza nella mansione e/o con un percorso di studi affine alla mansione stessa al fine di supportare la crescita dell’azienda e migliorare la visibilità sul mercato.Responsabilità:

Creazione e gestione di brochure e materiali informativi per la promozione dei prodotti.

Sviluppo e gestione di contenuti per l’editoria online, inclusi articoli, post sui social media e newsletter.

Pianificazione e realizzazione di campagne pubblicitarie su diverse piattaforme, includendo social media, stampa e online.

Organizzazione e gestione della presenza aziendale a fiere e eventi, curando allestimenti e materiali promozionali.

Collaborazione con il team vendite per supportare strategie di marketing e comunicazione efficaci.

Monitoraggio e analisi dei risultati delle attività di marketing per ottimizzare le strategie.

Requisiti:

Laurea in Marketing, Comunicazione o affini.

Esperienza pregressa nel settore marketing e comunicazione, preferibilmente in contesti simili.

Ottima conoscenza dei principali strumenti di marketing digitale e dei social media.

Capacità di scrittura creativa e di editing di contenuti.

Spiccate doti organizzative e di gestione del tempo.

Ottima conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese.

Passione per il settore dei metalli preziosi e curiosità verso le nuove tendenze del mercato.

Zona di lavoro: comune di Civitella in Val di Chiana



Luogo: Civitella in Val di Chiana, Arezzo