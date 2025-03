Specialista in Machine Learning | Data Scientist | Esperto di Dati – Ferrara, 25 Febbraio 2025

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: 25/02/2025 MACHINE LEARNING SPECIALIST | DATA SCIENTIST | DATA SPECIALIST Ferrara



Azienda: Techyon



Descrizione del lavoro: Techyon è l’Head Hunter italiano esclusivamente specializzato nella ricerca e selezione di professionisti e manager nel segmento Information Technology. I nostri Recruitment Engineer selezionano i migliori profili IT per prestigiose società di consulenza informatica, banche, aziende di servizi, gruppi manifatturieri, start-up di eccellenza e digital DNA company.About the Company: per importante start-up innovativa in ambito AI, i nostri Recruitment Engineer ricercano un Machine Learning SpecialistCore Responsabilities:

Sviluppare e implementare modelli di machine learning per analizzare i dati e supportare processi decisionali.

Raccogliere e preparare dataset complessi generati dai nostri software AI, garantendone qualità e integrità.

Condurre analisi esplorative dei dati per identificare trend e pattern significativi.

Creare dashboard e report per monitorare metriche chiave e condividere insight con il team e i clienti.

Monitorare e perfezionare i modelli di machine learning attraverso aggiornamenti continui.

Job requirementsMust Have:

Laurea in Informatica, Ingegneria, Data Science, Matematica o in un campo correlato.

Esperienza comprovata relativa all’analisi dei dati o al machine learning, preferibilmente in contesti ingegneristici

Ottima conoscenza di Python; la familiarità con C++ è considerata un plus.

Buona conoscenza di SQL per la gestione e l’analisi dei dati.

Competenze in data wrangling e pulizia dei dati.

Attitudine proattiva, capacità di problem-solving e desiderio di crescere in un ambiente dinamico.

Ottima conoscenza della lingua inglese.

Other infoLocation: Ferrara (FE).#LI-DM1



Luogo: Ferrara