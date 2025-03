Specialista in Automazione Industriale

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Tecnico Commerciale Automazione



Azienda: Studioemme



Descrizione del lavoro: Il nostro cliente è un gruppo di aziende che opera in ambito automazione industriale, integrazione di sistemi e tecnologie digitali avanzate per il controllo di macchine e impianti. Per il potenziamento della loro struttura commerciale stiamo cercandoSALES ENGINEER – TECNICO COMMERCIALE AUTOMAZIONEI candidati ideali rispondono alle seguenti caratteristiche:

Diploma o laurea preferibilmente in ambito tecnico (perito, ingegnere)

Esperienza commerciale consolidata

Conoscenza degli ambienti di produzione e delle loro problematiche

Provenienza da aziende di servizi rivolti ad aziende di produzione

Esperienza nella vendita di soluzioni customizzate, non a catalogo

Capacità di gestione del cliente, con trattative ad alto livello

Capacità di ricerca del cliente e selezione dei clienti prospect

Competenza, interesse e passione per le nuove tecnologie informatiche e digitali

Gradita la conoscenza di ambienti che utilizzano PLC e SCADA o che sviluppano sistemi MES e di raccolta dati.

Ottime capacità relazionali

Pragmatismo e doti di sintesi

Conoscenza della lingua inglese

La provenienza da aziende che trattino lo sviluppo di sistemi MES o software PLC/SCADA sarà sicuramente titolo preferenzialeLa sede di lavoro è tra Varese e Gallarate, anche la residenza in zona costituirà titolo preferenziale.L’azienda offre un ambiente di lavoro sereno e stimolante, solidità, flessibilità oraria, inserimento a tempo indeterminato, un pacchetto retributivo commisurato alle competenze.“In qualità di titolare del trattamento, Studioemme S.r.l. invita il candidato a prendere visione dell’informativa presente all’indirizzo . Il candidato è pregato di dichiarare nel curriculum vitae di aver preso visione della predetta informativa e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati.Si precisa sin d’ora che i dati inseriti nel curriculum sono utilizzati in relazione alla presente selezione e possono essere comunicati al cliente o ad altri soggetti che ne facciano richiesta a fini di selezione di personale. Il candidato potrà rivolgersi al Titolare per l’accesso ai propri dati e per l’esercizio dei diritti di cui al Regolamento UE 2016/679”.



Luogo: Varese – Gallarate, Varese