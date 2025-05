Specialista in Automazione Industriale: Competenze e Opportunità

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: SPECIALISTA AUTOMAZIONE INDUSTRIALE



🏢 Azienda: W Executive



📍 Luogo: Foggia

Offerta di lavoro: Specialista Automazione Industriale – W Executive, Foggia

Sei un esperto nel campo dell’automazione industriale? W Executive è alla ricerca di un Specialista Automazione Industriale per unirsi al nostro team a Foggia. Offriamo un ambiente stimolante e opportunità di crescita professionale in un settore in continua evoluzione.

Requisiti principali:

Laurea in ingegneria (elettrica, meccanica o affini)

Esperienza consolidata in sistemi di automazione e controllo

Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione PLC

Capacità di lavorare in team e problem solving

Se hai passione per l’innovazione e desideri contribuire a progetti all’avanguardia, non perdere l’occasione di far parte della nostra squadra! Scopri di più e inviaci il tuo CV. La tua carriera ti aspetta!