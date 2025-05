Specialista in Approvvigionamento Strategico per GDO e E-Commerce

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



Titolo del lavoro: Specialista in Approvvigionamento Strategico – GDO & E-Commerce



Azienda: Job Up srl



Luogo: Perugia

Sei un esperto nell’approvvigionamento strategico? Job Up srl cerca un Specialista in Approvvigionamento Strategico per la GDO e l’E-Commerce a Perugia. In questo ruolo chiave, sarai responsabile di ottimizzare la catena di approvvigionamento, negoziare con fornitori e implementare strategie innovative per migliorare l’efficienza operativa.

Requisiti principali:

Esperienza pregressa in ambito approvvigionamento

Conoscenza approfondita della GDO e dell’E-Commerce

Capacità di analisi dei dati e problem solving

Ottime doti comunicative e relazionali

Non perdere l’opportunità di far parte di un team dinamico e di crescere professionalmente. Scopri di più e invia la tua candidatura!