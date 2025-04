Specialista E-commerce per il Settore Moto

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Addetto E-commerce settore moto



Azienda: Ali Lavoro



Descrizione del lavoro: ALI SPA, filiale di Massa – Carrara e La Spezia, è alla ricerca di un Addetto E-commerce motivato e dinamico per gestire e sviluppare il negozio online di un’azienda del territorio specializzata nella vendita di moto e accessori, con un’esperienza consolidata nel settore. La figura si occuperà di tutte le attività legate alla vendita su piattaforme digitali, garantendo una gestione efficiente dello store online.Responsabilità:– Gestire e aggiornare il catalogo prodotti sul sito e-commerce.

– Creare e ottimizzare le schede prodotto con descrizioni accurate e fotografie di qualità.

– Monitorare e gestire gli ordini online, garantendo un’esperienza d’acquisto soddisfacente.

– Collaborare con il team marketing per creare offerte promozionali e strategie di vendita online.

– Monitorare le performance del sito (traffico, conversioni, ecc.) e suggerire migliorie.

– Gestire le attività di customer service relative agli ordini online, rispondendo prontamente alle richieste dei clienti.

Requisiti:– Esperienza pregressa in ambito e-commerce, preferibilmente nel settore retail o moto.

– Conoscenza delle principali piattaforme e-commerce e del programma Photoshop.

– Buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti digitali.

– Passione per il mondo delle moto e una buona conoscenza del settore.

– Ottime capacità di comunicazione e attenzione al dettaglio.

– Capacità di lavorare in modo autonomo e orientato ai risultati.

Offriamo:– Contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di crescita.

– Retribuzione competitiva commisurata all’esperienza.

– Ambiente di lavoro giovane, stimolante e in continua evoluzione.

– Possibilità di formazione continua.

– Contratto di lavoro part-time

Luogo di lavoro: CarraraSettore: Industrie altreRuolo: Grafica/Design/CreativeTipo di occupazione: Contratto a tempo determinato



Luogo: Carrara