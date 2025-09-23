Specialista di validazione

Morson Projects, società di Technical Recruitment e servizi ingegneristici del gruppo Morson, collabora con aziende nei settori:
- Avionico
- Aeronautico
- Aerospaziale
- Automotive
- Ferroviario
- Meccatronico
- ICT
Per assunzione diretta nel settore delle Telecomunicazioni, siamo alla ricerca di un/a:
VERIFICATION & VALIDATION SPECIALIST
Attività:
Il/la professionista contribuirà a garantire la qualità e l’affidabilità dei sistemi aziendali attraverso:
- Sviluppo di Test Plan basati sui requisiti di progetto
- Redazione di test report post-analisi tramite tool di gestione del ciclo di vita
- Analisi delle performance e dei protocolli di rete (TCP/IP, ED137, VoIP, RTP) usando Wireshark
- Configurazione di testbed per interfacce proprietarie e apparati di rete/firewall di terze parti
- Redazione di documentazione tecnica in italiano e inglese
Requisiti:
Cerchiamo un/a professionista con almeno 3 anni di esperienza, preferibilmente nel settore Telecomunicazioni. Sono necessari:
- Laurea o diploma in Elettronica, Telecomunicazioni o equivalente
- Buona conoscenza degli apparati di rete (switch LAN, router, firewall)
- Conoscenza delle interfacce industriali di comunicazione (RS232, 422, 485, Ethernet)
- Conoscenza dello stack TCP/IP e protocolli real-time (VoIP, RTP)
- Conoscenza di strumenti hardware (es. oscilloscopio) e software (Wireshark, Teraterm)
- Buona conoscenza della lingua inglese
Sede: Provincia est di Milano
Inquadramento: Contratto a tempo indeterminato. Retribuzione commisurata all’esperienza.
Le ricerche sono rivolte a candidati di entrambi i sessi (D.L. 903/77). I dati saranno trattati nel rispetto delle norme del GDPR.
Invia un CV dettagliato, con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.L. 196/03), citando nell’oggetto il riferimento all’annuncio, via e-mail a: [email protected]. Ti aspettiamo!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Verifica e validazione sistemi, richiedendo esperienza in Telecomunicazioni. Contribuisci a garantire la qualità, migliorando l'affidabilità.
Il Project Engineer gestisce aspetti tecnici e costruttivi. Fondamentale la conoscenza di Autocad. Beneficio: lavori in un ambiente inclusivo e innovativo.
Addetto/a Assistenza II livello in IT per la Pubblica Amministrazione. Richiesta esperienza pregressa in supporto tecnico. Beneficio: crescita professionale nel settore innovativo.
Corriere per Just Eat: fondamentale nelle consegne. Requisito: 18 anni e veicolo proprio. Beneficio: salario fisso garantito.
Ruolo chiave come Corriere per Just Eat, requisito: avere più di 18 anni e mezzo di trasporto. Beneficio: stipendio fisso con bonus.