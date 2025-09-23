21.6 C
Lavoro

Specialista di validazione

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Morson Projects, società di Technical Recruitment e servizi ingegneristici del gruppo Morson, collabora con aziende nei settori:

  • Avionico
  • Aeronautico
  • Aerospaziale
  • Automotive
  • Ferroviario
  • Meccatronico
  • ICT

Per assunzione diretta nel settore delle Telecomunicazioni, siamo alla ricerca di un/a:

VERIFICATION & VALIDATION SPECIALIST

Attività:

Il/la professionista contribuirà a garantire la qualità e l’affidabilità dei sistemi aziendali attraverso:

  • Sviluppo di Test Plan basati sui requisiti di progetto
  • Redazione di test report post-analisi tramite tool di gestione del ciclo di vita
  • Analisi delle performance e dei protocolli di rete (TCP/IP, ED137, VoIP, RTP) usando Wireshark
  • Configurazione di testbed per interfacce proprietarie e apparati di rete/firewall di terze parti
  • Redazione di documentazione tecnica in italiano e inglese

Requisiti:

Cerchiamo un/a professionista con almeno 3 anni di esperienza, preferibilmente nel settore Telecomunicazioni. Sono necessari:

  • Laurea o diploma in Elettronica, Telecomunicazioni o equivalente
  • Buona conoscenza degli apparati di rete (switch LAN, router, firewall)
  • Conoscenza delle interfacce industriali di comunicazione (RS232, 422, 485, Ethernet)
  • Conoscenza dello stack TCP/IP e protocolli real-time (VoIP, RTP)
  • Conoscenza di strumenti hardware (es. oscilloscopio) e software (Wireshark, Teraterm)
  • Buona conoscenza della lingua inglese

Sede: Provincia est di Milano
Inquadramento: Contratto a tempo indeterminato. Retribuzione commisurata all’esperienza.

Le ricerche sono rivolte a candidati di entrambi i sessi (D.L. 903/77). I dati saranno trattati nel rispetto delle norme del GDPR.

Invia un CV dettagliato, con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.L. 196/03), citando nell’oggetto il riferimento all’annuncio, via e-mail a: [email protected]. Ti aspettiamo!


