Speaker Bluetooth Portatile IPX7 | 30H Autonomia, 3 EQ RGB

Scopri l’Incredibile Altoparlante Bluetooth TIMU M10!

Con il TIMU M10, la tua musica prende vita come mai prima d’ora! Questo altoparlante portatile combina un design elegante e raffinato con prestazioni audio eccezionali, rendendolo il compagno perfetto per ogni tua avventura.

Immagina di poter ascoltare le tue canzoni preferite ovunque: in spiaggia, durante un picnic o mentre esplori la natura. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.4, la connessione è super veloce e stabile, permettendoti di godere di un suono cristallino fino a 20 metri di distanza. Inoltre, il TIMU M10 è compatibile con tutti i dispositivi Bluetooth, supporta schede TF e ingressi AUX, per offrirti la massima versatilità!

Vantaggi Pratici:

Autonomia Imbattibile: Con una batteria da 4000mAh, potrai ascoltare musica per ben 30 ore con una sola carica! E se desideri risparmiare ulteriore energia, spegni le luci RGB per prolungare ulteriormente il divertimento. Impermeabilità IPX7: Non temere l’acqua! Questo altoparlante è progettato per resistere agli schizzi e persino all’immersione fino a 1,2 metri di profondità per 28 minuti. Perfetto per le avventure all’aperto!

Un tocco di Colore alle tue Serate

Il TIMU M10 non è solo suono! Le sue tre zone di luci RGB offrono cinque modalità di illuminazione, trasformando ogni serata in un evento speciale. Lasciati avvolgere dalla musica e dall’atmosfera vibrante!

Scegli il TIMU M10 e trasforma ogni momento in una festa indimenticabile!