spazzolino elettrico Philips Sonicare CROLLATO di PREZZO!

Philips Sonicare Spazzolino elettrico DiamondClean serie 9000 edizione speciale viene proposto su Amazon a un prezzo incredibile grazie all’offerta a tempo! Da digrignare i denti, letteralmente. Infatti, grazie al 19% di sconto, lo pagherai solo 134,99€. Un bel crollo del prezzo, non c’è che dire.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Il dispositivo rimuove le macchie superficiali per denti più bianchi in soli 3 giorni. Infatti, le testine Premium Plaque Control puliscono e sbiancano i denti in maniera eccezionale.

Scegli tra 4 diverse modalità di pulizia in base alle tue reali esigenze: Clean, Deep Clean+, Gum Health e White+. Tutte, comunque, aiutano a pulire al meglio denti e gengive.

Interagisti con lo spazzolino elettrico tramite app: utilizza l’app Sonicare e le testine Premium Plaque Control per scegliere la modalità e l’intensità corrette, rimuovendo fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Il prodotto della Philips è stato elaborato con gli ultimi ritrovati tecnologici: utilizza infatti potenti vibrazioni soniche a 31.000 impulsi ogni minuto per far penetrare bolle, in grado a loro volta di combattere la placca tra denti e gengive. Il tutto, rispettando sempre i denti.

