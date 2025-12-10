Spazzolino Elettrico Oral-B iO9 Nero

🔥 Offerta Amazon
Oral-B iO 9 Rechargeable Electric Toothbrush, Black Special Edition, 1 Oral B Replacement Head, Oral B Electric Toothbrush, Travel Case, Magnetic Case
Scopri la Rivoluzione dell’Igiene Orale con Oral-B iO 9
Oral-B ha superato se stesso per creare un’esperienza di spazzolamento unica nel suo genere. Oltre al semplice avanzamento tecnologico, ha incorporato un’ingegneria di classe mondiale, offrendo la pulizia più completa, gentile e silenziosa mai vista. Oltre al design, ha creato un vero oggetto del desiderio, con un aspetto elegante riservato alle tecnologie più ricercate.
Vantaggi Pratici
- Pulizia Avanzata: rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale
- Denti più Bianchi: rimuove le macchie superficiali già dal primo giorno
- Igiene Orale Ottimale: grazie alla rilevazione della posizione e all’intelligenza artificiale più innovativa, che monitora il modo di spazzolamento e l’area in tempo reale
Caratteristiche
- Testina esclusiva rotonda con micro-vibrazioni delicate per un senso di freschezza personalizzato
- 7 modalità di spazzolamento e display interattivo a colori per guidarti durante lo spazzolamento in tempo reale
- Sensore di pressione che avvisa con un indicatore rosso, bianco o verde se si spazzola troppo forte, troppo piano o con la pressione corretta
- Custodia da viaggio e ricarica rapida in 3 ore per una maggiore comodità
Soddisfatto o Rimborsato
Sei pronto ad accettare la sfida di Oral-B di 30 giorni? Tutti i dettagli su az-oralb.it. Non aspettare, scegli Oral-B iO 9 e scopri un’esperienza di spazzolamento unica e rivoluzionaria. Acquista ora e scopri la differenza!
