Spazzolino Elettrico Oral-B iO9 Nero

Spazzolino Elettrico Oral-B iO9 Nero

💸 Prezzo: €272.28 – €199.99

⭐ Valutazione: / 5

Oral-B iO 9 Rechargeable Electric Toothbrush, Black Special Edition, 1 Oral B Replacement Head, Oral B Electric Toothbrush, Travel Case, Magnetic Case

Scopri la Rivoluzione dell’Igiene Orale con Oral-B iO 9

Oral-B ha superato se stesso per creare un’esperienza di spazzolamento unica nel suo genere. Oltre al semplice avanzamento tecnologico, ha incorporato un’ingegneria di classe mondiale, offrendo la pulizia più completa, gentile e silenziosa mai vista. Oltre al design, ha creato un vero oggetto del desiderio, con un aspetto elegante riservato alle tecnologie più ricercate.

Vantaggi Pratici

  • Pulizia Avanzata: rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale
  • Denti più Bianchi: rimuove le macchie superficiali già dal primo giorno
  • Igiene Orale Ottimale: grazie alla rilevazione della posizione e all’intelligenza artificiale più innovativa, che monitora il modo di spazzolamento e l’area in tempo reale

Caratteristiche

  • Testina esclusiva rotonda con micro-vibrazioni delicate per un senso di freschezza personalizzato
  • 7 modalità di spazzolamento e display interattivo a colori per guidarti durante lo spazzolamento in tempo reale
  • Sensore di pressione che avvisa con un indicatore rosso, bianco o verde se si spazzola troppo forte, troppo piano o con la pressione corretta
  • Custodia da viaggio e ricarica rapida in 3 ore per una maggiore comodità

Soddisfatto o Rimborsato

Sei pronto ad accettare la sfida di Oral-B di 30 giorni? Tutti i dettagli su az-oralb.it. Non aspettare, scegli Oral-B iO 9 e scopri un’esperienza di spazzolamento unica e rivoluzionaria. Acquista ora e scopri la differenza!

