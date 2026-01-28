Spazzolino elettrico Oral-B iO10 Lunar Gold

🔥 Offerta Amazon
Oral-B iO10 Lunar Gold Electric Toothbrush, Ultimate Clean Head, Magnetic Charger, Travel Case, Hygienic Head Holder, Teeth Cleaning
Scopri la Pulizia Perfetta con Oral-B iO10
La spazzola elettrica Oral-B iO10 è dotata della rivoluzionaria tecnologia iO Sense, che personalizza la tua pulizia dentale con feedback in tempo reale, guidandoti verso una pulizia perfetta. La spazzola segnala il tempo e la pressione di spazzolamento per una pulizia straordinariamente facile.
Caratteristiche e Vantaggi
La Oral-B iO10 combina micro-vibrazioni leggere con una testina di spazzolamento unica e rotonda, ispirata a strumenti dentali, per darti una sensazione di pulizia professionale ogni giorno. La spazzola si carica completamente in solo 3 ore e consente di sostituire la testina ogni 3 mesi per risultati ottimali.
Vantaggi Pratici:
- Caricamento rapido: la spazzola si carica completamente in solo 3 ore
- Pulizia personalizzata: la tecnologia iO Sense fornisce feedback in tempo reale per una pulizia perfetta
Altri Dettagli Importanti
Il pacchetto include una custodia da viaggio con caricabatterie magnetico, un display che monitora il livello di carica della batteria e un supporto per la testina di spazzolamento igienico. Sono inoltre disponibili una serie di accessori e funzioni, come l’app Oral-B per monitorare il tempo e la copertura di pulizia, e la sincronizzazione con Apple Health per tracciare il tempo di spazzolamento medio.
Scegli la Pulizia Perfetta
Acquista oggi la Oral-B iO10 e scopri una nuova dimensione di pulizia e igiene dentale, con una tecnologia innovativa e una progettazione pensata per aiutarti a raggiungere la perfezione nella tua routine di pulizia quotidiana!
