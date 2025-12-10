14.7 C
Da stranotizie
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €229.99 – €99.96

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Oral-B iO 5N Rechargeable Electric Toothbrush, Black, 1 Electric Toothbrush, 1 Head, Travel Case, I5 for Effective Teeth Cleaning, Pressure Sensor, Protected Gums

Scopri il Potere dell’Igiene Orale con Oral-B iO 5N

La tua salute orale è importante, e con Oral-B iO 5N puoi raggiungere risultati eccezionali in pochissimo tempo. Questo spazzolino elettrico avanzato, infatti, rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, grazie alla tecnologia più avanzata di Oral-B. In soli 7 giorni, potrai notare una netta miglioramento della salute delle tue gengive.

Tecnologia Avanzata e App di Supporto

Grazie all’app Oral-B potenziata con intelligenza artificiale, potrai monitorare in tempo reale il tuo modo di spazzolare e le aree che stai pulendo. Questo significa una maggiore efficacia e una totale igiene. Inoltre, il sensore di pressione I ti avvisa se stai applicando la pressione corretta per una pulizia efficace e sicura.

Personalizza la Tua Esperienza di Spazzolamento

Con Oral-B iO 5N, puoi scegliere tra 5 modalità di pulizia diverse:

  • Pulizia Quotidiana
  • Pulizia Profonda
  • Denti Sensibili
  • Super Delicata
  • Sbiancamento

Vantaggi Pratici:

  • Un anello luminoso che ti aiuta a rispettare i 2 minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti.
  • Un indicatore per la sostituzione della testina, così non dimenticherai mai quando è il momento di cambiarla.

Inizia il Tuo Viaggio verso un Sorriso più Sano

Non aspettare oltre per scoprire il potere dell’igiene orale con Oral-B iO 5N. Acquista ora e scopri come una tecnologia avanzata e un design intuitivo possano trasformare la tua routine di spazzolamento in un’esperienza unica e efficace. Inizia a sorridere con fiducia, acquista Oral-B iO 5N oggi stesso!

Spazzolino elettrico Oral-B iO 5N Nero

