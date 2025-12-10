Spazzolino elettrico Oral-B iO 5N Nero

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€229.99 – €99.96
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Oral-B iO 5N Rechargeable Electric Toothbrush, Black, 1 Electric Toothbrush, 1 Head, Travel Case, I5 for Effective Teeth Cleaning, Pressure Sensor, Protected Gums
Scopri il Potere dell’Igiene Orale con Oral-B iO 5N
La tua salute orale è importante, e con Oral-B iO 5N puoi raggiungere risultati eccezionali in pochissimo tempo. Questo spazzolino elettrico avanzato, infatti, rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, grazie alla tecnologia più avanzata di Oral-B. In soli 7 giorni, potrai notare una netta miglioramento della salute delle tue gengive.
Tecnologia Avanzata e App di Supporto
Grazie all’app Oral-B potenziata con intelligenza artificiale, potrai monitorare in tempo reale il tuo modo di spazzolare e le aree che stai pulendo. Questo significa una maggiore efficacia e una totale igiene. Inoltre, il sensore di pressione I ti avvisa se stai applicando la pressione corretta per una pulizia efficace e sicura.
Personalizza la Tua Esperienza di Spazzolamento
Con Oral-B iO 5N, puoi scegliere tra 5 modalità di pulizia diverse:
- Pulizia Quotidiana
- Pulizia Profonda
- Denti Sensibili
- Super Delicata
- Sbiancamento
Vantaggi Pratici:
- Un anello luminoso che ti aiuta a rispettare i 2 minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti.
- Un indicatore per la sostituzione della testina, così non dimenticherai mai quando è il momento di cambiarla.
Inizia il Tuo Viaggio verso un Sorriso più Sano
Non aspettare oltre per scoprire il potere dell’igiene orale con Oral-B iO 5N. Acquista ora e scopri come una tecnologia avanzata e un design intuitivo possano trasformare la tua routine di spazzolamento in un’esperienza unica e efficace. Inizia a sorridere con fiducia, acquista Oral-B iO 5N oggi stesso!
