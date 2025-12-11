Spazzolino elettrico Oral-B iO 10, ricaricabile

🔥 Offerta Amazon
Oral-B Rechargeable Electric Toothbrush iO 10 White, 3 Heads, 1 Rechargeable Travel Case, 1 Toothbrush
Scopri la potenza della pulizia dentale con Oral-B Rechargeable Electric Toothbrush iO 10 White
La spazzola elettrica Oral-B iO 10 è dotata di una tecnologia rivoluzionaria che personalizza la tua pulizia dentale, guidandoti in tempo reale per una applicazione completa, una durata giusta e una pressione di pulizia corretta. La combinazione di micro-vibrazioni gentili con una testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti ti offre un senso di pulizia professionale ogni giorno.
Vantaggi pratici:
- 100% di gengive più sano in una settimana rispetto a una spazzola manuale tradizionale
- Pulizia personalizzata grazie alla tecnologia iO Sense smart charger
Caratteristiche avanzate:
La spazzola elettrica Oral-B iO 10 include una serie di funzioni avanzate, tra cui:
- SMART iO SENSE CHARGER con funzione di coaching in tempo reale
- 3D TEETH MONITORING grazie all’intelligenza artificiale
- DISPLAY INTERATTIVO A COLORI che segnala informazioni importanti, tra cui modalità di pulizia e promemoria per la sostituzione della testina
- 7 MODALITÀ DI PULIZIA per personalizzare la tua routine di pulizia
Acquista ora e scopri la differenza
Non aspettare ancora, acquista la spazzola elettrica Oral-B Rechargeable Electric Toothbrush iO 10 White e scopri la potenza della pulizia dentale personalizzata. Con la sua tecnologia avanzata e le funzioni pratiche, questa spazzola elettrica è il modo perfetto per mantenere i tuoi denti e le tue gengive sani e forti. Acquista ora e inizia a sentirti più sicuro del tuo sorriso!
