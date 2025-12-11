Spazzolino elettrico Oral-B iO 10, ricaricabile

6.9 C
Oral-B Rechargeable Electric Toothbrush iO 10 White, 3 Heads, 1 Rechargeable Travel Case, 1 Toothbrush

Scopri la potenza della pulizia dentale con Oral-B Rechargeable Electric Toothbrush iO 10 White

La spazzola elettrica Oral-B iO 10 è dotata di una tecnologia rivoluzionaria che personalizza la tua pulizia dentale, guidandoti in tempo reale per una applicazione completa, una durata giusta e una pressione di pulizia corretta. La combinazione di micro-vibrazioni gentili con una testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti ti offre un senso di pulizia professionale ogni giorno.

Vantaggi pratici:

  • 100% di gengive più sano in una settimana rispetto a una spazzola manuale tradizionale
  • Pulizia personalizzata grazie alla tecnologia iO Sense smart charger

Caratteristiche avanzate:

La spazzola elettrica Oral-B iO 10 include una serie di funzioni avanzate, tra cui:

  • SMART iO SENSE CHARGER con funzione di coaching in tempo reale
  • 3D TEETH MONITORING grazie all’intelligenza artificiale
  • DISPLAY INTERATTIVO A COLORI che segnala informazioni importanti, tra cui modalità di pulizia e promemoria per la sostituzione della testina
  • 7 MODALITÀ DI PULIZIA per personalizzare la tua routine di pulizia

Acquista ora e scopri la differenza

Non aspettare ancora, acquista la spazzola elettrica Oral-B Rechargeable Electric Toothbrush iO 10 White e scopri la potenza della pulizia dentale personalizzata. Con la sua tecnologia avanzata e le funzioni pratiche, questa spazzola elettrica è il modo perfetto per mantenere i tuoi denti e le tue gengive sani e forti.

