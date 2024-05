Spazzola principale per aspirapolvere, 1 confezione spazzola principale per Midea M7 M7 Pro Robotics Vacuum Cleaner Parts accessori per aspirapolvere

12,14€

Caratteristiche:

* Realizzato con materiali di alta qualità per una maggiore durata.

* Utilizzando la tecnologia globale staccabile, design a spirale “otto slot”, distribuzione gratuita di combinazione “top capelli” e “striscia di gomma”, fai da te i tuoi accessori esclusivi

* Il corpo principale della spazzola è leggero, riducendo efficacemente il carico del robot spazzante, riducendo il consumo energetico, proteggendo la durata del motore e della batteria del robot spazzante e prolungando la durata del robot spazzante

*Il tutto può essere completamente smontato. Dopo lo smontaggio profondo, può pulire qualsiasi parte della spazzola principale per una facile pulizia.

* Nylon ultra morbido e resistente all’usura per realizzare cime, la piantagione a doppia fila è più densa, con la spazzola principale rotante, affrontando efficacemente la spazzatura ostinata, pulizia forte

* Adatto per aspirapolvere robot Midea M7 M7 Pro

* Materiale: plastica e nylon.

* Colore: (come da immagine).

Contenuto della confezione:

1 spazzola a rullo.

Nota:

1. Il colore effettivo potrebbe risultare leggermente diverso da quello mostrato nelle foto sul sito, a causa di diversi fattori quali la luminosità del monitor e le luci ambientali.

2. Si prega di considerare una leggera differenza di misurazione manuale.





