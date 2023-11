Spazzola per gatti angolo Cat Massage Self Groomer pettine spazzola Cat sfrega il viso con un pettine

Spazzola per graffiare l’angolo del gatto rimovibile spazzola per strofinare la depilazione dell’animale domestico pettine per massaggi forniture per la pulizia della toelettatura dell’animale domestico

Caratteristiche:

Il prodotto è progettato secondo le abitudini viventi del gatto.

Gioca il ruolo dello sfregamento di un gatto.

Nel pettinare i peli del gatto, può rimuovere i capelli sciolti e spargimento.

È dotato di un occhio di gatto per attirare il gatto non si gratta da solo.

E la spazzola può essere facilmente smontata per la pulizia e l’installazione.

Installa il prodotto nell’angolo del muro o l’angolo dei mobili che il gatto può raggiungere in altezza.

Siamo sicuri che il tuo gatto amerà questo nuovo giocattolo, perché può godersi il massaggio e pettinare i capelli.

Specifiche:

Colore: nero/grigio/verde/blu

Materiale: plastica

Dimensioni: 13*9cm/5.12*3.54 “15*8.5cm

Note:

1. A causa del diverso monitor ed effetto luce, il colore effettivo dell’articolo potrebbe essere leggermente diverso dal colore mostrato sulle immagini. Grazie!

2. Si prega di consentire una deviazione di misurazione di 1-3cm a causa della misurazione manuale.