Spazio, Urso: obiettivo è legge nazionale per regolamentare presenza dei privati

– “È nostra intenzione fare una legge nazionale sullo Spazio, non solo per l’importanza del settore, ma anche per regolamentare sempre più la presenza dei privati nello spazio, fenomeno sempre più significativo”. È quanto ha affermato il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al seminario online “La minaccia cyber allo spazio”.

Parlando poi del settore cyber, il ministro ha aggiunto che “il ministero è molto attento al settore cyber, così come alle minacce che ne derivano”. “L’Italia – ha concluso – continuerà nel proprio impegno, anche nel quadro europeo, rifiutando la tendenza a portare avanti conversazioni parallele che inevitabilmente tendono a escludere uno o piu’ interlocutori”.