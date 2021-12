Nasce in Italia la prima Giornata Nazionale dello Spazio che viene celebrata domani, 16 dicembre, nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma, in ricordo del lancio del primo satellite italiano San Marco 1, avvenuto il 15 dicembre del 1964. Questo lancio permise all’Italia di rientrare tra i primissimi Paesi al mondo a superare l’atmosfera terrestre. La Giornata Nazionale dello Spazio è stata istituita con una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre approdata in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre scorso. La Giornata Nazionale dello Spazio nasce su proposta del ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, delegato alle politiche spaziali e aerospaziali.

L’obiettivo della istituzione della Giornata nazionale “è di sensibilizzare e fidelizzare i cittadini italiani alle attività spaziali, in termini di crescita, benessere, immagine e ruolo internazionale del nostro Paese”, per questo motivo, spiega l’Asi, sono state chiamate ad attivarsi tutte le realtà nazionali, nell’ambito delle diverse competenze, nell’organizzazione di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sul settore spaziale. Nella sede dell’Asi domani prendono parte alla prima celebrazione il ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Vittorio Colao, il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. Colao e Messa sono accolti nell’Auditorium dell’Agenzia dal presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia per aprire una intensa giornata di lavori.

In tutta Italia sono coinvolti a partecipare alla prima Giornata Nazionale dello Spazio, con proprie iniziative, gli Enti di ricerca, le Università, i Musei e le aziende di tutta la penisola che aprono anche le loro porte al grande pubblico con diverse attività nel corso della giornata. L’Agenzia Spaziale Italiana inaugura la Giornata Nazionale dello Spazio anche con un programma dedicato alle scuole e non solo.