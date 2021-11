Il razzo dal cuore italiano Vega, con il suo ventesimo decollo dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, è pronto a portare in orbita tre satelliti militari francesi Ceres. Il lift off è previsto per le 10.28 ora italiana del 16 novembre, il vettore “made in Italy” rilascerà le sonde su un’orbita bassa, polare. Da lassù potranno scandagliare ogni giorno tutto il globo alla ricerca di segnali elettromagnetici, sorgenti che rivelino la presenza di apparati militari degli “avversari” della Francia.

Sarà la prima volta che il “lanciatore leggero” Vega, sviluppato dalla Avio di Colleferro assieme all’Agenzia spaziale italiana, porterà in orbita satelliti spia francesi, sarà il suo terzo decollo del 2021 e l’ultimo prima dell’esordio del suo successore, Vega C, previsto per aprile 2022. Il razzo italiano dell’Agenzia spaziale europea (Esa), il cui servizio è commercializzato dalla francese Arianespace, non andrà subito in pensione. Ed è chiamato anche a una conferma di affidabilità, dopo due fallimenti recenti, il VV15 e VV17 (gli unici dopo una striscia di 14 successi), che avevano comportato la perdita del carico. Nel primo, il satellite di sorveglianza degli Emirati Arabi Uniti finì il suo breve volo nell’Oceano Atlantico.

Spie elettromagnetiche

I satelliti Ceres, costruiti da Aribus sono al momento lo strumento di sorveglianza e intelligence spaziale più avanzato a disposizione di una nazione europea. Se ne parla da almeno dieci anni. La Francia ha spedito in orbita nel 2011 i primi dimostratori tecnologici, dei prototipi per testare la tecnologia di Sigint (Signal intelligence) ed Elint (Electronic intelligence) dallo spazio. Si tratta di “intercettare” i segnali elettromagnetici che emettono le apparecchiature di basi, veicoli, navi, radar, e qualunque attività possa essere connessa a operazioni o strutture militari di altri Paesi.

Non ascoltano messaggi o comunicazioni (attività di Comint, communication intelligence) ma il “rumore” di altre sorgenti, le localizzano e, in base alle frequenze, alle intensità e all’incrocio con foto satellitari, aiutano a riconoscere di cosa si tratta. “Immagina di essere in un luogo, anche isolato o deserto, e di mettere in funzione un radar, questo emetterà un segnale. I tre satelliti del programma Ceres, volando in formazione nello spazio, passeranno sopra la tua zona e rileveranno i segnali emessi. Ciò è valido per qualsiasi tipo di trasmettitore elettromagnetico, siano essi trasmettitori per telecomunicazioni o radar “, spiegava così il programma quasi dieci anni fa Laurent Boniort, direttore del Ground Segment Observation e responsabile dell’operazione di armamento Ceres, sul sito della Difesa francese.

Più lontani e sicuri

Tre satelliti, volando in formazione, potranno triangolare una sorgente e quindi di determinarne con precisione la posizione al suolo. Il Sigint è una tecnica utilizzata da decenni, ma attuata soprattutto con aerei che sorvolano le zone nemiche o di stati esteri. Quindi rischiose. Dall’orbita, quindi da qualche centinaio di chilometri, è possibile fare lo

stesso senza timore di invadere lo spazio aereo e di essere abbattuti (a meno di non scatenare una “guerra spaziale”) con la possibilità di “battere” zone remote e altrimenti inaccessibili.

Le cronache di settore hanno a lungo scritto dell’intenzione da parte della Francia di cercare partner europei per condividere i costi (e le tecnologie) dei Ceres, che si aggirano attorno ai 450 milioni di euro. La Francia è molto attiva nel settore della Difesa spaziale, ad aprile e agosto, sempre con Vega, ha lanciato i primi due satelliti della costellazione Pleiades-Neo, che osservano il suolo con una risoluzione di 30 centimetri e che hanno scopi sia civili che militari, per esempio possono essere usati per validare e confermare le osservazioni di altri satelliti come, appunto, i Ceres.

La capacità di intelligence applicata alle osservazioni spaziali vede quindi la Francia in prima linea, assieme a Usa, Russia e probabilmente la Cina. Anche l’Italia possiede sia tecnologie radar in orbita con la costellazione Cosmo-Skymed che ha applicazione duale (sia civile che militare) ed è operata dall’Agenzia spaziale italiana e dalla Difesa, i satelliti di Telespazio di costruzione israeliana e il proprio accesso allo spazio grazie agli investimenti nel vettore Vega, al quale si aggiungerà, da marzo 2021, il più avanzato e potente Vega C.