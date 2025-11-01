23.4 C
Spazio Circuito a Genova, un nuovo hub per studenti e artisti

A Genova nasce un nuovo spazio dedicato a studenti e lavoratori, dove è possibile studiare, lavorare e socializzare senza restare isolati a casa. Il Circuito Cinema ha presentato “Spazio Circuito”, che sostituisce il Bistrot Sivori, un’attività precedentemente chiusa. Situato vicino al cinema omonimo in Salita S. Caterina, questo locale offre un ambiente rinnovato per diverse attività.

Spazio Circuito è aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 21, con ingresso libero e gratuito. Gli utenti possono usufruire di postazioni equipaggiate con prese elettriche e Wi-Fi. L’inaugurazione si terrà mercoledì alle 18.30, e dal giorno seguente saranno disponibili un bancone attrezzato al piano terra, con sette postazioni, due delle quali accessibili a persone con disabilità. Al primo piano ci saranno ulteriori 32 postazioni, accompagnate da una zona per il booksharing.

Il cortile esterno avrà circa 30 posti a sedere, utilizzabili liberamente dalle 9 alle 11.30 e successivamente riservati a chi desidera pranzare o sorseggiare un aperitivo. Il bar offrirà puccia, proposte veloci e colazioni, operando in modalità self-service o takeaway.

Spazio Circuito mira a diventare un punto di riferimento sociale e culturale per la comunità, integrando accoglienza alimentare, servizi per lo studio e una programmazione culturale. Il progetto è stato selezionato tra i vincitori del Bando ZAC – Zena Active Citizens, promosso dal Comune di Genova, e riceve finanziamenti dall’Unione Europea.

Tra gli eventi in programma, si segnala uno “Swap Party” dedicato allo scambio di vestiti e accessori, previsto per il 30 novembre. La partecipazione è gratuita e incoraggia un consumo sostenibile.

