Spaventoso ritrovamento a bordo: era sull’aereo, passeggeri inorriditi

I passeggeri sono rimasti traumatizzati dallo spaventoso ritrovamento avvenuto sull’aereo mentre erano in volo e non potevano fuggire.

Certe storie sembrano essere scritte per delle sceneggiature di film e serie tv, ma purtroppo sono cose che accadono anche nella vita reale. Lo sanno benissimo i passeggeri di un volo della United Airlines partito dalla Florida. Le persone sono rimaste scioccate dallo spaventoso ritrovamento avvenuto sul loro aereo mentre erano in volo e mancava ancora un po’ di tempo all’atterraggio. Il primo ad accorgersene è stato un uomo che ha iniziato ad urlare e a gettare così nel panico tutti le altre persone e persino le hostess e steward che però hanno provato immediatamente ad intervenire.

Ritrovamento di un animale sull’aereo in volo, si scatena il panico a bordo

Sembrava un tranquillo volo come tanti altri della compagnia United Airlines, ma il 2038 partito da Tampa (in Florida) per arrivare in New Jersey è stato di certo un po’ più movimentato di quello che tutti potevano aspettarsi.

Quando ancora l’aereo era in volo e mancava del tempo per poter atterrare è iniziato a scatenarsi il panico in seguito alle urla di un uomo che aveva avvistato tra i sedili uno spaventoso animale. Tutti i passeggeri hanno così iniziato a preoccuparsi e con loro anche le hostess e gli steward che però hanno mantenuto la loro professionalità e hanno deciso di contattare immediatamente le autorità competenti per sapere come comportarsi e quale protocollo attuare.

Ti potrebbe interessare anche >>> Terrore per una famiglia: un serpente spunta dalla porta di casa

Quando il volo è finalmente arrivato alla sua destinazione al Newark Liberty International Airport, il principale aeroporto del New Jersey, sono saliti a bordo del veicolo la polizia aeroportuale e gli addetti al controllo animali e hanno iniziato subito a cercare l’animale per poterlo catturare.

Lo spaventoso essere avvistato dall’uomo che ha iniziato ad urlare e che ha di conseguenza gettato nel panico tutto i passeggeri per fortuna non era affatto pericoloso e in poco tempo le autorità sono riuscite a prenderlo per poi liberarlo senza la necessità di fargli alcun male.

Ti potrebbe interessare anche >>> Sorpresa per questo ragazzo: il cappello è diventato il nido di un serpente

Nonostante il suo aspetto poco rassicurante, l’animale che è riuscito a salire a bordo del volo 2038 della United Airlines era un innocuo esemplare di serpente giarrettiera. Si tratta di un rettile dal colore giallo e arancione che potrebbe di certo mettere paura alla vista ma che però per fortuna non è affatto velenoso e non avrebbe dunque potuto far del male a nessuno. Il mistero resta quello di come l’animale sia riuscito ad intrufolarsi nell’aereo ma per fortuna quella che sembrava la trama di un film spaventoso si è conclusa con un nulla di fatto ma solo un piccolo spavento per i passeggeri. (G. M.)