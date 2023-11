Spatzle alla zucca, deliziosi e facilissimi! (con tanti condimenti)

Gli Spatzle alla zucca sono un primo piatto autunnale squisito, variante degli gnocchetti trentini Spaztle ; realizzati con le stesso metodo degli Spatzle di spinaci, dunque con polpa di zucca nell’impasto di farina e uova, che regala sapore dolce che perfettamente si sposa con qualunque condimento ; in questo caso gorgonzola cremoso e speck croccante, immaginate il contrasto di gusto e consistenza! Divini!

Ormai conoscete il mio amore per gli Gnocchi di zucca, dopo il successo di quelli alla romana, ho voluto sperimentare anche questa versione tirolese , vi dico solo che sono andati letteralmente a ruba!

Si tratta di una preparazione molto facile, per la quale vi suggerisco la zucca delica più saporita e meno acquosa. Una volta preparata la pastella, si inserisce del tipico strumento e con il movimento avanti e indietro, potrete far cadere gli spaztle di zucca direttamente nell’acqua bollente! Davvero pochi secondi di cottura e potrete saltarli in padella con tanti condimenti : non solo gorgonzola e speck, ma anche il classico burro e salvia, con salsiccia sbriciolata, panna e guanciale, oppure con una manciata di Funghi trifolat

Proprio come gli intramontabili Gnocchi di patate e i rustici Canederli sono perfetti non solo per pranzi e cene quotidiane e per il giovedì; ma anche per le occasioni più speciali, come domeniche d’autunno in famiglia e tra amici! vedrete, vi conquisteranno al primo assaggio!

Ricetta Spatzle alla zucca

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 20 minuti 5 minuti + 20 minuti per la cottura della zucca 25 minuti

Ingredienti

Quantità per 4 persone Per l’impasto: 50 gr di farina

3 uova

350 gr di zucca cruda pulita (prediligete la delica perchè è più saporita e meno acquosa)

100 gr di acqua

noce moscata

sale fino Per il condimento: 250 gr di gorgonzola (che potete sostituire con panna)

100 gr di speck 1 pezzo spesso da tagliare in tocchetti

1 noce di burro

salvia

sale

pepe

Procedimento