SPARTANO Portafoglio Uomo Vera Pelle con Protezione RFID, 11 Slot per Carte Credito, 1 Tasca Portamonete, 2 Scomparti Banconote, 3 Tasche interne – ZEUS (Nero)

Descrizione prodotto

L’eleganza e la classicità racchiuse in un portafoglio!

Goditi qualità del pellame, design ed organizzazione degli spazi e scegli SPARTANO!

ZEUS è un portafoglio con blocco RFID dal design classico ed elegante ed offre spazio a sufficienza per tutto quel che ti serve avere sempre in tasca.

Grazie al doppio scomparto per banconote, può contenere separatamente due valute diverse.

Sono presenti inoltre tre vani ampi per contenere biglietti da visita, ricevute, fogli piegati ecc.

PORTAFOGLIO DA UOMO ELEGANTE

Il portafoglio da uomo ZEUS by SPARTANO è realizzato in vera pelle bovina selezionata e di alta qualità.

Comodo, compatto e sobrio è perfetto in ogni occasione

7 SLOT PER CARTE DI CREDITO

Il nostro portafoglio da uomo è poi dotato di 7 scomparti per carte di credito: 3 sull’ala ribaltabile e altri 4 slot sotto quest’ultima.

Ha inoltre una tasca con finestra particolarmente comoda la patente

PORTAMONETE COMPATTO

Completa la dotazione una capiente tasca per le monete con bottone a pressione, necessaria ed indispensabile per riporre gli spiccioli

IL REGALO PERFETTO

Grazie alla pregiata scatola rifinita in ogni particolare , il portafoglio è perfetto come regalo per ogni occasione!

PROTEZIONE RFID

Tutti gli scomparti per le tessere sono protetti da una sottile lamina in alluminio che costituisce la schermatura RFID e garantisce la protezione dei dati personali ed il furto di soldi da bancomat o carte di credito

ORIGINALE SPARTANO

SPARTANO è un un marchio per portafogli di classe e di qualità. La cura dei dettagli, lo stile elegante e l’attenzione per ogni cliente sono i pilastri fondamentali della nostra azienda

Materiale

Vera Pelle Vera Pelle Vera Pelle

RFID

✓

✓

✓

Slot

11 6 9

Portamonete

✓

✓

Portabanconote

✓

✓

✓

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 2 x 12 x 9 cm; 80 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 giugno 2019

Garanzia e recesso: Indipendentemente dal tuo diritto di recesso legale, hai un diritto di reso di 30 giorni per molti prodotti. Per le eccezioni e le condizioni, consulta i dettagli del reso.

ASIN ‏ : ‎ B07T3XLQKY

Numero modello articolo ‏ : ‎ ZEUS

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Categoria ‏ : ‎ Uomo

✅ RFID-BLOCKER – Il nostro portafoglio schermato per uomini con protezione RFID/NFC impedisce ai ladri di rubare i tuoi soldi dal bancomat e protegge i documenti dal furto di dati personali

✅ DESIGN CLASSICO – Adatto per uomini di classe e giovani alla moda, il porta contanti con portatessere SPARTANO ha un design classico e grintoso studiato e curato nei minimi particolari

✅ SPAZI INTELLIGENTI – Fino a 11 credit card, 1 tasca per monete e spiccioli con bottone a pressione, 2 portabanconote e 3 scomparti interni per biglietti, in soli 11,5 x 9 x 2 cm

✅ PREGIATA CONFEZIONE – L’elegante scatola aumenta il pregio del portafogli SPARTANO, adatto come regalo da uomo e ragazzo per Natale, compleanno, festa del papà, San Valentino o anniversario

34,90 €