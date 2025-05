Sparo di Capodanno: Pozzolo espulso da Fratelli d’Italia

Emanuele Pozzolo è stato espulso dal gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, come riportato da Il Foglio. Il direttivo ha votato all’unanimità per l’espulsione del deputato, coinvolto in un episodio di sparo avvenuto a Rosazza durante una festa di Capodanno nel 2023, alla quale era presente anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.

La notte del 31 dicembre 2024, un colpo di pistola ha ferito alla gamba Luca Campana, 31enne e genero del caposcorta di Delmastro. Il mini revolver utilizzato per il colpo appartiene a Pozzolo, anch’esso presente alla festa. Dopo l’incidente, i Ris di Parma hanno effettuato un test con la prova dello stub, rivelando che Pozzolo aveva “significativi” residui di polvere da sparo sulle mani e sui vestiti. Questo ha portato alla sua sospensione dal partito.

