Sparks: L’Album ‘Mad!’ e la Satira del Nostro Tempo

“Mad!”: Il nuovo album degli Sparks

“Mad!” è il ventottesimo album in studio della band Sparks, composta dai fratelli Ron e Russell Mael. Il disco si inserisce nella linea distintiva della band, caratterizzata da ironia, intelligenza e coerenza stilistica, senza cadere nel manierismo.

I testi di Ron Mael, scritti come brevi sceneggiature, affrontano temi contemporanei come influencer, brand e devoti a nuove religiosità, mantenendo uno sguardo critico simile a quello di autori come Swift e Altman. Russell Mael, con il suo celebre controtenore, dà vita a visioni musicali dal forte impatto teatrale. Brani come “Running Up A Tab At The Hotel For The Fab” e “Do Things My Own Way” esemplificano il loro approccio pop d’autore, mentre “A Long Red Light” evoca l’impotenza e l’attesa, temi ricorrenti nella loro narrazione.

Il vocabolario della band è distintivo e intellettuale, con riferimenti culturali e miti pop; la satira è presente ma mai esplicita, lasciando all’ascoltatore il compito di interpretarla. A livello sonoro, “Mad!” mescola generi come new wave, art rock e synthpop, rifiutando la retrospettiva per esplorare il presente con lucidità.

Il disco, che non si presenta come un amarcord, è attuale e riflette la libertà artistica dei Mael, restando fedeli al loro stile senza cercare di reinventarsi. La tracklist include brani omogenei che spaziano tra emozioni e ritmi, dimostrando una continua ricerca nel panorama musicale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it