Sparizioni misteriose di gatti a Cogne: si teme un killer

Negli ultimi mesi, un crescente numero di gatti è scomparso nella località montana di Cogne, scatenando preoccupazione tra residenti e turisti. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente avverte della possibile presenza di un autore delle sparizioni, definito “serial killer dei gatti”.

Le segnalazioni riguardano circa quindici felini scomparsi principalmente nelle aree di Sonveulla e Lillaz. Gli abitanti hanno espresso allerta sui social media, condividendo esperienze e timori. Per fare chiarezza sulla situazione, il comune ha avviato un contatto diretto con i cittadini coinvolti e ha incoraggiato a sporgere denuncia.

L’assessora Deborah Bionaz ha confermato l’aumento delle sparizioni, sottolineando la necessità di comprendere meglio la situazione. Finora sono state presentate due denunce, ma le cause delle mancanze restano poco chiare. “È difficile attribuire le scomparse a un predatore come il lupo, dato il numero elevato di turisti in questa stagione”, ha affermato Bionaz.

Il Comune ha diramato un avviso ufficiale, esortando i proprietari di gatti a prestare attenzione e a segnalare prontamente eventuali sparizioni. Hanno inoltre invitato a contattare le forze dell’ordine dopo un certo periodo di assenza degli animali, per garantire che la questione venga presa seriamente e che si possa ricostruire un quadro dettagliato dei fatti.