Spariti i superstiti, rischio che la Shoah venga dimenticata

Liliana Segre, senatrice a vita e testimone della Shoah, esprime preoccupazione per il rischio che la memoria della Shoah possa svanire una volta scomparsi gli ultimi superstiti. In un’intervista che sarà pubblicata il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, Segre discute del futuro della memoria storica e delle sfide legate alla preservazione della verità. Affermando di essere di natura pessimista, la senatrice evidenzia come l’assenza dei testimoni diretti e delle generazioni successive possa portare a una distorsione della realtà storica, con la proliferazione di falsità.

Il dialogo, condotto da Marco Vigevani, presidente del comitato Eventi Memoriale della Shoah, tocca temi di letteratura, cultura contemporanea, politica e religione, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria della Shoah. Segre fa riferimento alla sua preoccupazione per il futuro, sostenendo che, man mano che il tempo passa, si rischia di ridurre la Shoah a una semplice riga nei libri di storia. Enfatizza la necessità di educare le nuove generazioni, suggerendo che opere come “1984” di Orwell dovrebbero essere adottate nelle scuole per stimolare la riflessione critica sulle verità storiche.

La senatrice invita a rimanere vigili e attivi nel preservare la memoria, affinché gli eventi tragici del passato non vengano dimenticati e non diventino oggetto di manipolazione. La sua testimonianza rappresenta un appello urgente a tutti affinché la memoria della Shoah rimanga viva e autentica nel corso del tempo.