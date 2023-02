SPARIN Vetro Temperato per Xiaomi Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G e POCO X4 Pro 5G, 3 Pezzi Pellicola Protettiva con Facile da installare, Custodia Compatibile

Descrizione prodotto

SPARIN 3 Pezzi Vetro Temperato Pellicola Protettiva per Xiaomi Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G e POCO X4 Pro 5G (6.67 Pollici)

Installazione facile:

lo strumento Easy Install incluso e l’adesivo per lo scarico dell’aria fanno sì che il vetro temperato si attacchi automaticamente allo schermo senza bolle, senza residui quando si rimuove la protezione dello schermo.

Durezza 9H:

il vetro temperato Redmi Note 11 Pro con imbracatura 9H, molto più resistente del normale proteggi schermo in plastica PET, può proteggere efficacemente il tuo schermo dai graffi Risposta rapida: la protezione dello schermo ultra sottile funzioni touch screen professionali e garantisce un rapido accesso al telefono.

Alta risposta e trasparenza:

Solo 0,33 mm di spessore e con un’impressionante trasparenza del 99 percento, puoi goderti l’esperienza di visione originale del tuo telefono e la sensibilità al tocco, senza notare questo Pellicola Vetro Temperato POCO X4 Pro 5G.

Massima resistenza alle impronte digitali e alle sbavature:

il rivestimento resistente alle impronte digitali e alle sbavature fa scomparire le impronte digitali sullo schermo, lasciando intatto il tuo schermo della Redmi/ POCO.

Il pacchetto include:

3 x Pellicola Protettiva per Xiaomi Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G e POCO X4 Pro 5G

1 x guida per una facile installazione

1 x kit accessori

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 17.4 x 8.9 x 1.7 cm; 100 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 7 aprile 2022

Produttore ‏ : ‎ SPARIN

ASIN ‏ : ‎ B09XF453H4

Adatto solo per Xiaomi Redmi Note 11 Pro/ Redmi Note 11 Pro 5G/ POCO X4 Pro 5G (6.67 Pollici), e dopo aver installato la nostra Pellicola Protettiva, puoi anche installare la cover, proteggere il tuo telefono in tutti i suoi aspetti

3 pezzi Vetro Temperato, 1 guida per una facile installazione, 1 kit di accessori per l’installazione. Assicurati di installarlo perfettamente

Strumento di installazione unico: Con la nostra guida di facile installazione inclusa, puoi facilmente attaccare la Pellicola Redmi Note 11 Pro/ POCO X4 Pro 5G sul display del telefono senza creare bolle

SPARIN Vetro Temperato per Redmi Note 11 Pro/ Redmi Note 11 Pro 5G/ POCO X4 Pro 5G per protezione massima da urti e graffi. Ma anche per prevenire i terremoti, non dividere, non rompere

Lo spessore di 0.3mm preserva la sensazione originale al tatto e la sensibilità del tocco ad alta definizione e ad alte prestazioni, consentendoti di utilizzarlo in modo fluido e veloce

7,69 €