SPARIN Vetro Temperato per Xiaomi Redmi Note 11 / Note 11S / POCO M4 Pro 4G, Pellicola Prottetiva con Durezza 9H, 2 Pezzi

Descrizione prodotto

Compatibile con Redmi Note 11 / Redmi Note 11S / Poco M4 Pro 4G 6,43 Pollici, Si prega di verificare se il modello di telefono è compatibile.

Antigraffio:

La Vetro Temperato Xiaomi Redmi Note 11 sono sottoposte a 4,5 ore di trattamento a temperature elevate per renderle 5 volte più dure e resistenti rispetto alle pellicole tradizionali. la resistenza all’usura e l’antigraffio possono resistere efficacemente ai graffi causati da oggetti appuntiti sulla superficie dello schermo.

Reattività elevata:

La Pellicola Redmi Note 11S ha uno spessore di 0,33 millimetri, velocità di risposta sensibile e le prestazioni tattili fanno funzionare il tuo dispositivo in modo fluido e rapido.

Suggerimenti per l’installazione:

Se i bordi della protezione dello schermo non si attaccano bene, utilizzare il panno in microfibra nel kit per pulirlo e premerlo.

Contenuto della consegna:

2 x pellicole protettive

1 x guida all’installazione

1 x kit di accessori

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 17.4 x 8.7 x 0.9 cm; 50 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 23 febbraio 2022

Produttore ‏ : ‎ SPARIN

ASIN ‏ : ‎ B09T5N86FW

Numero modello articolo ‏ : ‎ ghm47

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

MODELLI APPLICABILI: Vetro Temperato per Xiaomi Redmi Note 11 / Redmi Note 11S / POCO M4 Pro 4G 6,43 Pollici, Non applicabile ad altri modelli

La Vetro Redmi Note 11 garantisce la massima protezione per il touch screen. Lo spazio tra le protezioni dello schermo offre spazio sufficiente per la maggior parte delle custodie del telefono

la Vetro Temperato Redmi note 11S durezza raggiunge 9H, la resistenza all’usura e l’antigraffio possono resistere efficacemente ai graffi causati da oggetti appuntiti sulla superficie dello schermo

La Pellicola Redmi Note 11 adotta la tecnologia di adsorbimento automatico nanoelettrostatico, installazione ultra semplice con un clic

La Pellicola Xiaomi Redmi Note 11S con Altamente reattivo, sensibile con chiarezza e trasparenza assicurare prestazioni di risposta rapida

5,99 €