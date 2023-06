SPARIN Vetro Temperato per Redmi Note 11 PRO 4G / 5G (Non per Redmi Note 11 Pro Plus 5G), Pellicola con Doppia Protezione, 2+2 Pezzi

Dal marchio

Dalla sua fondazione nel 2012, SPARIN si dedica allo sviluppo di accessori per telefoni cellulari ad alta tecnologia, a economici ragionevoli e di alta qualità, migliorando continuamente i propri prodotti.

Il nostro obiettivo principale è quello di progettare l’accessorio ideale per il telefono cellulare per ogni utente finale. Ci sforziamo di fornire accessori all’avanguardia, economici e di alta qualità a utenti come te.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 17,4 x 8,7 x 0,85 cm; 60 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 marzo 2022

Produttore ‏ : ‎ SPARIN

ASIN ‏ : ‎ B09TPG4C85

Numero modello articolo ‏ : ‎ Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G / 5G

Prima dell’acquisto, controlla se il tuo dispositivo è adatto attraverso i seguenti passaggi, “Impostazioni — Il mio dispositivo — Tutte le specifiche”

La Vetro Redmi Note 11 Pro trasparente ad alta definizione offre un’esperienza visiva originale e naturale, rendendo fluidi giochi e riproduzione video

Il ritaglio preciso è perfettamente compatibile con la maggior parte delle cover per telefoni cellulari

Pellicola Redmi Note 11 Pro 5G con durezza 9H per proteggere lo schermo e l’obiettivo del telefono dai graffi causati da oggetti duri come coltelli o chiavi

