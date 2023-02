SPARIN Vetro Temperato compatibile con iPhone 14/13 e iPhone 13 Pro 6.1 Pollici, 3 Pezzi Pellicola Vetrino Protettiva Durezza 9H, Custodia Compatibile

Descrizione prodotto

SPARIN 3 Pezzi Vetro Temperato Pellicola Protettiva per iPhone 14 / 13 e iPhone 13 Pro 5G (6.1 Pollici), Durezza 9H

Installazione facile:

lo l’adesivo per lo scarico dell’aria fanno sì che il vetro temperato si attacchi automaticamente allo schermo senza bolle, senza residui quando si rimuove la protezione dello schermo.

Durezza 9H:

il vetro temperato per iPhone 14 / 13 / 13 Pro con durezza 9H, molto più forte del normale proteggi schermo in plastica, può proteggere efficacemente lo schermo dai graffi.

Risposta rapida:

la protezione dello schermo ultra sottile funzioni touch screen professionali e garantisce un rapido accesso al telefono.

Alta risposta e trasparenza:

Solo 0,26 mm di spessore e con un’impressionante trasparenza del 99%, puoi goderti l’esperienza visiva originale e la sensibilità al tocco del tuo telefono, non sentirai l’esistenza di questa pellicola in vetro temperato.

Il pacchetto include:

3 x Vetro Temperato Pellicola Per iPhone 14 / 13 / 13 Pro

1 x kit accessori

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 17.4 x 8.7 x 1.27 cm; 70 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 11 agosto 2021

Produttore ‏ : ‎ SPARIN

ASIN ‏ : ‎ B09CCYVDK3

Numero modello articolo ‏ : ‎ iPhone 14 / iPhone 13 / iPhone 13 Pro

Progetta per iPhone 14 / 13 e iPhone 13 Pro 5G, non si adatta agli altri modelli

La vetro temperato pellicola per iPhone 14 / 13 con durezza 9H può proteggere efficacemente il tuo telefono dai graffi di chiavi, coltelli o altri oggetti duri per la massima protezione del tuo dispositivo

Il preciso laser a livello molecolare ritaglia la piccola tacca per il microfono della pellicola protezione che offre la copertura completa del telefono. dopo aver installato la nostra Pellicola Protettiva, puoi anche installare la cover, proteggere il tuo telefono in tutti i suoi aspetti. NON influenzare la funzione della fotocamera e la qualità delle foto

Lo spessore di 0,3 mm del vetrino per iPhone 14 mantiene la sensazione tattile originale e la sensibilità al tocco ad alta definizione e ad alte prestazioni, consentendoti di utilizzarlo in modo fluido e rapido

Con le nostre istruzioni di installazione, puoi facilmente applicare la pellicola iPhone 14 al display del tuo telefono senza creare bolle d’aria