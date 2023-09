SPARIN Vetro Temperato Compatibile con iPhone 11 Pro/XS/X 5,8 Pollici, Pellicola Protettiva Anti Graffio, 3 Pezzi

Dal marchio

Dalla sua fondazione nel 2012, SPARIN si dedica allo sviluppo di accessori per telefoni cellulari ad alta tecnologia, a economici ragionevoli e di alta qualità, migliorando continuamente i propri prodotti.

Il nostro obiettivo principale è quello di progettare l’accessorio ideale per il telefono cellulare per ogni utente finale. Ci sforziamo di fornire accessori all’avanguardia, economici e di alta qualità a utenti come te.

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 18 x 10,5 x 1,8 cm; 60 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 2 gennaio 2018

Produttore ‏ : ‎ SPARIN

ASIN ‏ : ‎ B077TDH28K

Numero modello articolo ‏ : ‎ LSP-Screen iPhone X 3packs

Poiché il bordo dello schermo da 5,8 pollici di iPhone 11 Pro, iPhone X e iPhone XS è curvo, la pellicola protettiva non copre completamente lo schermo, ma solo l’area piatta, compatibile con la maggior parte delle custodie

L’uso di uno strato avanzato di nano-adsorbimento fa sì che la vetro iPhone 11 Pro si adsorba automaticamente senza bolle

Facile utilizzo di tutte le funzioni del telefono; tra cui telecamere e altoparlanti, anche pulsanti di regolazione, porta di ricarica, tutto funziona alla grande. Non è necessario rimuovere la custodia del telefono durante l’utilizzo

3 Pezzi di Pellicola Vetro Compatibile con iPhone 11 Pro / XS / X, 1 kit di accessori per l’installazione, 1 note di installazione

6,99 €