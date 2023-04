SPARIN 4 Pezzi Pellicola Vetro Temperato per Xiaomi Redmi Note 8 / Note 8 2021 / Note 7, Pellicola Protettiva per Redmi Note 8 2021

Dal marchio

Dalla sua fondazione nel 2012, SPARIN si dedica allo sviluppo di accessori per telefoni cellulari ad alta tecnologia, a economici ragionevoli e di alta qualità, migliorando continuamente i propri prodotti.

Il nostro obiettivo principale è quello di progettare l’accessorio ideale per il telefono cellulare per ogni utente finale. Ci sforziamo di fornire accessori all’avanguardia, economici e di alta qualità a utenti come te.

Protezione Totale

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 17 x 9.5 x 1.2 cm; 100 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 marzo 2019

Produttore ‏ : ‎ SPARIN

ASIN ‏ : ‎ B07PWVYNBK

Numero modello articolo ‏ : ‎ SPT-Screen-Xiaomi Note 7 CH 4PCS

Adatto solo per Xiaomi Redmi Note 8 / Redmi Note 8 2021 / Redmi Note 7, Non adatto per altri dispositivi. Nota: A causa del design con bordi ricurvi la pellicola non copre completamente tutto lo schermo

Facile da installar: Utilizzando il nostro strumento di installazione, puoi facilmente attaccare la vetro sul display del telefono senza creare bolle

Durezza 9H: Realizzato in vetro temperato 9H premium resistente ai graffi e infrangibile che protegge il tuo schermo da graffi a gocce ad alto impatto

Alta Sensibilità e Alta Trasparenza: Pellicola Xiaomi Redmi Note 8 2021, spessore solo 0,33mm e 99% HD chiarezza con elevate prestazioni di toccante reattivo

Cosa Ricevi: 4 * vetro temperato per Redmi Note 8 / Redmi Note 8 / Note 7, 1* kit di accessori per l’installazione

