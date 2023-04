SPARIN 3 Pezzi Vetro Temperato compatibile con iPhone 14 Pro 6,1 Pollici e 2 Pezzi Pellicola Fotocamera per iPhone 14 Pro, con Cornice di Installazione

Descrizione prodotto

pellicola privacy Per iPhone 14 Plis e 13 Pro Max

Modelli compatibili

iPhone 14, iPhone 13 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 14, iPhone 13, iPhone 13 Pro iPhone 14 Plus, iPhone 13 Pro Max

Dimensioni schermo

6.1 Pollici 6.7 Pollici 6.7 Pollici / 6.1 Pollici 6.7 Pollici

Pellicola Fotocamera

✓

✓

✓

✓

X X

Quantità

2+2 Pezzi 2+2 Pezzi 2+3 Pezzi 4 Pezzi 2 Pezzi 2 Pezzi

Caratteristica

Alta Trasparenza Alta Trasparenza Alta Trasparenza Alta Trasparenza Anti-Spy Anti-Spy

La Pellicola Vetro Temperato solo compatibile con iPhone 14 Pro da 6,1 pollici, Si prega di verificare il modello del dispositivo prima dell’acquisto

Alta risposta e trasparenza :

Solo 0,26 mm di spessore e con un’impressionante trasparenza del 99%, puoi goderti l’esperienza di visione originale del tuo iPhone e la sensibilità al tocco, senza notare la presenza della pellicola.

Facilità di installazione:

Grazie al nostro metodo unico di installazione con cornice guida e video di istruzioni online, è possibile installare la Vetro iPhone 14 Pro in soli 3 minuti e senza che si creino fastidiose bolle.

Suggerimenti per l’installazione:

Se i bordi della protezione dello schermo non si attaccano bene, utilizzare il panno in microfibra nel kit per pulirlo e premerlo.

Contenuto della consegna:

3 x pellicole iPhone 14 Pro

2 x Pellicola fotocamera

1 x guida all’installazione

1 x telaio di montaggio

1 x kit di accessori

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 17.4 x 8.7 x 1.27 cm; 90 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 luglio 2022

Produttore ‏ : ‎ SPARIN

ASIN ‏ : ‎ B0B5V2BB8G

Numero modello articolo ‏ : ‎ iPhone 14 Pro

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Protezione completa: inclusi 3 pezzi di Pellicola iPhone 14 Pro e 2 pezzi di Pellicola Fotocamera per ornire la massima protezione al telefono

Installazione facile: Nella confezione è incluso uno strumento per una facile installazione, può aiutarti a rendere il processo di installazione semplice

Trasparenza HD: il cerchio nero integrato della Pellicola Fotocamera iPhone 14 Pro supporta il normale utilizzo della funzione flash di notte o in condizioni di scarsa illuminazione

Durezza 9H: la Vetro iPhone 14 Pro durezza raggiunge 9H, la resistenza all’usura e l’antigraffio possono resistere efficacemente ai graffi causati da oggetti appuntiti sulla superficie dello schermo

