Spari durante la processione della Madonna dell’Arco a Napoli: due feriti gravi dopo una lite – La ricostruzione degli eventi

Una tragedia si è verificata durante la processione della Madonna dell’Arco a Napoli la notte di domenica 13 aprile. Un uomo, viaggiando da solo in auto, ha affiancato la processione e ha aperto il fuoco tra la folla, causando il ferimento di due uomini. Il primo ferito, un 31enne, è stato colpito a una gamba e ha subito un intervento chirurgico per una lesione all’arteria. Il secondo ferito, un 23enne, ha riportato una grave ferita all’occhio sinistro, con conseguente frattura dell’orbita, ed è stato ricoverato in chirurgia maxillo facciale.

Le indagini degli agenti del commissariato Vicaria stanno esaminando l’ipotesi che la sparatoria possa essere scaturita da una lite tra donne, anche se si tratta di una versione ancora da verificare. Gli inquirenti hanno interrogato testimoni presenti durante la processione e stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. I due feriti, che non si conoscevano, si trovavano lì con le loro famiglie per assistere all’evento religioso. Durante la festa, sarebbe poi scoppiata una disputa tra alcune donne, seguita dall’arrivo dell’uomo armato che ha cominciato a sparare ad altezza d’uomo.

In un altro episodio avvenuto più tardi quella notte, un terzo ferito è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, colpito al ginocchio da un proiettile. Tuttavia, gli investigatori ritengono che i due eventi non siano collegati. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per chiarire la dinamica della sparatoria e trovare il responsabile.