Spari contro la troupe di Pomeriggio Cinque a Cosenza: Il racconto dell’inviato ‘Un Miracolo di Vita’

“Ci hanno esploso alle spalle tre colpi di arma da fuoco”, ha dichiarato Vincenzo Rubano, inviato di Pomeriggio Cinque, in diretta da Paola, Cosenza. La troupe stava registrando un servizio sui maltrattamenti di bambini mentre è stata raggiunta dagli spari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con giubbotti antiproiettile. Rubano si trovava di fronte a una villetta per intervistare il padre di due bambini, attualmente agli arresti domiciliari per reati legati alla droga, quando gli spari hanno iniziato a rimbombare.

Dopo essere stati avvisati da alcuni vicini riguardo l’aggressività dell’uomo, l’inviato e la troupe hanno suonato il citofono senza ricevere risposta. Mentre si allontanavano, sono stati colpiti da colpi di fuoco che li hanno sfiorati. I carabinieri hanno poi sequestrato un fucile all’interno dell’abitazione dell’uomo, ma non sono stati confermati provvedimenti legali contro di lui. Inoltre, vi sono diverse telecamere di sorveglianza che potrebbero aver registrato l’aggressione.

Le indagini sui maltrattamenti ai danni dei due fratellini, di 2 e 4 anni, sono state avviate dopo il loro accesso ripetuto in ospedale per ferite che la madre giustificava come incidenti domestici. I medici, però, hanno diagnosticato fratture e lesioni gravi, portando alla segnalazione ai carabinieri e ai servizi sociali. I bambini sono stati rimossi dalla custodia della madre e della nonna e collocati in una struttura protetta. Le indagini indicano che il responsabile principale dei maltrattamenti sarebbe il compagno della madre, mentre le due donne avrebbero coperto le violenze. Entrambe negano le accuse.