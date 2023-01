Sparge veleno per punire il cane che fa i bisogni: intervento d’urgenza

Stanco di trovare feci vicino alla sua abitazione decide di spargere veleno per strada per punire il cane colpevole. Immediato l’intervento.

Raccogliere le feci del proprio cane, oltre ad essere una pratica di buona educazione, è anche obbligatorio secondo la legge. Trovarsi a dover fare percorsi ad ostacoli pur di non schiacciare qualche resto o, avere la sfortuna di sporcarsi spesso le scarpe per questo motivo, non è di certo piacevole. Questo però non giustifica in alcun modo l’uso di violenza o metodi pericolosi per l’incolumità altrui. Purtroppo un abitante di Ischia ha deciso di volersi fare giustizia da solo e di utilizzare del veleno per punire il cane che spesso decide di fare i suoi bisogni nei pressi dell’abitazione. Appena scoperto è stato però necessario l’intervento delle autorità competenti.

Veleno per punire il cane che lascia le feci vicino casa sua: un uomo è stato denunciato

Passare dalla ragione al torto può essere davvero questione di pochissimo. Rispondere ad atteggiamenti sbagliati con altrettanti comportamenti non idonei non di certo il modo migliore per risolvere le situazioni. Ancora di meno quando la soluzione scelta può mettere in serio pericolo persone e animali. Questo è quello che accaduto in un complesso abitativo ad Ischia, dove appena dopo Capodanno si è sfiorata una tragedia partita tutta dalle feci di un cane.

In questo complesso abitativo sono molti i proprietari di animali domestici e tutti sanno che è loro dovere raccogliere le deiezioni, soprattutto nei luoghi in comune. Sembra però che da qualche tempo si aggiri un cane che invece fa ciò che deve senza avere nessuno che poi possa pulire per lui.

Non è chiaro chi sia il proprietario dell’animale e per questo un uomo che abita proprio nel complesso ha deciso di fare quella che si è poi rivelata la scelta più sbagliata che potesse fare.

L’uomo era così stufo di trovare ogni giorni le feci del cane fuori dalla sua abitazione che, preso dalla rabbia, ha deciso di spargere per terra del veleno per punire il cane. Oltre a questo, ha ben pensato di lasciare un cartello di minaccia in cui veniva esplicitato ciò che aveva fatto. Non appena i vicini hanno letto del gesto si sono subito allarmati e hanno contattato i volontari della “P.A.S. Pronatura – Pan Assoverdi Salvanatura” che a loro volta hanno chiesto l’intervento dei Vigili Urbani. Ciò che l’uomo aveva deciso di fare è infatti illegale e con la sua scelta aveva messo in pericolo tutte le persone e gli animali che si trovavano a transitare di lì. L’uomo ha così guadagnato una multa e una strigliata dalle Forze dell’Ordine. (G. M.)