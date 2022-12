Sparatoria Roma, Elisabetta Silenzi morta a Fidene "era lì per lavoro"

Elisabetta Silenzi, una delle tre vittime della sparatoria avvenuta nel quartiere romano di Fidene, abitava ad Ariccia e si trovava alla riunione del consorzio per lavoro come spiega all’Adnkronos il sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli: “Non la conoscevo, ma conosco bene suo marito al quale ho fatto le condoglianze. Purtroppo si è trattato di una tragica fatalità, infatti, come mi è stato detto, si trovava lì per ragioni di lavoro visto che era la segretaria di questo Consorzio“.

“Ci stringiamo alla famiglia e siamo a disposizione per qualsiasi necessità”, continua il primo cittadino spiegando che la donna lascia il marito e due figlie.