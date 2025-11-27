Sparatoria a Washington D.C.

Un uomo sospettato di aver aperto il fuoco e ferito due agenti a Washington D.C. è stato identificato come un cittadino afgano. L’US Citizenship and Immigration Services ha annunciato la sospensione “a tempo indeterminato” dell’esame di tutte le domande di immigrazione presentate da cittadini afgani, in attesa di un’ulteriore revisione dei protocolli di sicurezza e di controllo.

Mercoledì pomeriggio, un uomo ha ferito a colpi di arma da fuoco due agenti della Guardia nazionale a pochi passi dalla Casa Bianca a Washington D.C. La persona sospettata, identificata come Rahmanullah Lakanwal, è stata ferita e arrestata. Il sindaco della città, Muriel Bowser, ha definito l’evento come “una sparatoria mirata”, mentre il presidente Usa Donald Trump l’ha descritto come “un atto di terrore”.

L’uomo sospettato era arrivato negli Stati Uniti nell’ambito dell’operazione di ritiro dall’Afganistan e aveva presentato domanda di asilo, che gli era stata concessa. Il presidente Trump ha accusato il predecessore di aver permesso l’ingresso del sospettato nell’ambito delle sue politiche e ha annunciato che l’attaccante “pagherà un prezzo altissimo”.

La dinamica della sparatoria non è ancora chiara, ma l’amministrazione Trump ha chiesto un dispiegamento di altri 500 soldati della Guardia nazionale a Washington D.C. e ha chiesto a una corte d’appello federale di sospendere l’ordinanza di un giudice federale che ordinava il ritiro della Guardia Nazionale dalla città. Da agosto, sono stati schierati nella capitale più di 2mila soldati e la tensione è cresciuta.