Sparatoria a Minneapolis

Da stranotizie
A Minneapolis, un agente federale ha sparato e ucciso un infermiere di 37 anni. Si tratta della seconda sparatoria mortale che vede coinvolti agenti federali nel contesto della lotta all’immigrazione. I dettagli sulla sparatoria non sono ancora chiari. I manifestanti sono radunati lungo le strade, cantando “Ice fuori da Minneapolis” e sventolando bandiere a stelle e strisce e cartelli fatti a mano.

Il dipartimento per la sicurezza interna sostiene che la persona uccisa aveva un’arma e che gli agenti hanno tentato di disarmare il sospetto armato, che però ha opposto resistenza violenta. Tuttavia, i video analizzati dal New York Times sembrano contraddire le versioni sulla tragedia dei funzionari federali, mostrando l’uomo che si frappone tra una donna e un agente che le sta spruzzando spray al peperoncino.

La sparatoria è avvenuta nel contesto delle diffuse proteste quotidiane, scoppiate dopo la sparatoria di una poetessa di 37 anni, uccisa mentre si trovava nella sua auto da dove monitorava le azioni degli agenti federali dell’Immigration and Customs Enforcement. Il governatore del Minnesota ha dichiarato di aver parlato con la Casa Bianca dopo la sparatoria e di aver chiesto al presidente di porre fine alla stretta nel suo Stato.

La senatrice del Minnesota Amy Klobuchar ha espresso indignazione per la sparatoria, avvenuta durante un’operazione anti-immigrazione, e ha chiesto al presidente Trump di porre fine a questa operazione. Anche il sindaco di Minneapolis ha chiesto a Trump di “agire immediatamente per rimuovere questi agenti federali”. La comunità è stanca e la situazione rischia di ingigantirsi, con proteste in altre città come New York.

