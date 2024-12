Spara ‘per sbaglio’ alla figlia di 7 anni, bambina ferita in ospedale

Una bambina di 7 anni è stata ricoverata oggi al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania di Ponticelli a causa di una ferita alla spalla provocata da un colpo di pistola. La squadra mobile di Napoli ha avviato un’indagine sull’incidente avvenuto nella casa della bambina a San Giovanni a Teduccio.

Secondo le prime dichiarazioni della madre, sembrava trattarsi di un evento accidentale: la bambina sarebbe stata colpita da un proiettile vagante mentre giocava con altri bambini nei giardinetti vicino alla sua abitazione. Tuttavia, il padre della bambina, di 46 anni, è stato denunciato per lesioni colpose e detenzione illegale di armi da fuoco, con aggravanti legate al metodo mafioso.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile hanno messo in dubbio la versione iniziale fornita dai familiari. Accertamenti presso l’abitazione hanno consentito di rilevare un segno su un muro, compatibile con l’impatto di un proiettile. A seguito di queste evidenze, la madre ha cambiato la sua dichiarazione, rivelando che il colpo era partito dal padre mentre maneggiava un’arma in casa.

La nuova versione degli eventi ha stabilito che il colpo proveniva dalla pistola del padre, che si trovava nella sala da pranzo al momento dell’incidente, e che la bambina si trovava in una stanza vicina. Dopo essere stato inizialmente irreperibile, il padre si è presentato a casa confermando il racconto della moglie e accettando le sue responsabilità.

Questa tragedia sottolinea la gravità della situazione legata alla detenzione illegale di armi e agli incidenti domestici. La famiglia della bambina si trova ora al centro di un’inchiesta che evidenzia la necessità di misure più severe contro il possesso non regolamentato di armi e il rischio che comporta per i minori. La comunità è profondamente scossa da quanto accaduto e si attende un intervento decisivo da parte delle autorità competenti per prevenire simili incidenti in futuro.