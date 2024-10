Spara alla cucciola di 5 mesi, rischia la paralisi

A Viggiano, in provincia di Potenza, una cucciola di cane di soli cinque mesi è stata gravemente ferita da un colpo di arma da fuoco, compromettendo la sua colonna vertebrale e mettendo a rischio la sua mobilità, con la possibilità di rimanere paralizzata. La piccola, che è stata salvata da alcuni volontari dell’ENPA, era stata accudita in un recinto dopo la morte della madre, in attesa di trovare una famiglia adottiva. I volontari fornivano cibo e acqua ai cuccioli, ma la tragedia è avvenuta quando uno sconosciuto ha sparato alla cucciola.

L’ENPA di Potenza ha documentato l’accaduto su Facebook, esprimendo la loro indignazione per l’atto di violenza. In seguito alla scoperta della cucciola ferita, gli operatori dell’ENPA hanno immediatamente portato la cagnolina in una clinica veterinaria a Villa d’Agri, dove i medici hanno riscontrato una grave lesione alla colonna vertebrale e la perdita di sensibilità nelle zampe posteriori. I veterinari hanno informato i volontari che, sebbene vi sia la possibilità di intervento, le lesioni spinali sono complicate e la guarigione completa non è garantita.

I volontari dell’ENPA hanno deciso di sporgere denuncia contro ignoti per il deplorevole atto di crudeltà animale. Hanno anche fornito la cartella clinica della cucciola alle Forze dell’Ordine per avviare le indagini necessarie. I rappresentanti dell’ENPA hanno sottolineato che chi commette tali atrocità deve affrontare la giustizia e che la crudeltà verso gli animali è inaccettabile.

Oltre alla cucciola ferita, anche gli altri cuccioli della cucciolata necessitano di adozione. I volontari hanno lanciato un appello urgente per trovare una casa per i fratellini di Sophia, che sono in situazione di pericolo. Sono disponibili tre femmine e due maschi, anch’essi di futura taglia media, chippati e vaccinati. Si spera che famiglie amorevoli possano salvarli dai pericoli della strada e dare a questi animali un futuro migliore. La vicenda di Sophia fa emergere la necessità di un intervento immediato e l’importanza di sensibilizzare la comunità sulla protezione degli animali.