Spara al vicino, ex azzurra di sci arrestata per tentato omicidio

L’ex sciatrice olimpica Vera Schenone, 84 anni, è stata arrestata a Moncalieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato e porto di armi o oggetti atti ad offendere. L’incidente è avvenuto dopo una lite con il vicino di casa, un uomo di 53 anni, durante la quale la Schenone avrebbe esploso colpi di pistola, ferendolo all’addome e al braccio. L’arma utilizzata era regolarmente detenuta dal marito 90enne della donna.

I carabinieri, intervenuti sul luogo, hanno avviato accertamenti, scoprendo che la lite tra i due era scoppiata per motivi futili. La vittima dell’aggressione è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale di Torino, dove attualmente è ricoverata in prognosi riservata. Vera Schenone, invece, è stata trasferita nel reparto di psichiatria dello stesso ospedale in attesa di ulteriori accertamenti sanitari, prima di essere collocata agli arresti domiciliari come disposto dal magistrato di turno.

Nata a Torino nel 1940, Vera Schenone ha una carriera sportiva distintiva. A soli 15 anni, ha partecipato ai Giochi Olimpici di Cortina d’Ampezzo nel 1956, competendo nelle discipline della discesa libera, slalom e slalom gigante. Nelle sue gare, ha ottenuto il 36º posto nella discesa libera, il 29º nello slalom e non è riuscita a completare la terza gara nel slalom gigante. È stata la più giovane atleta italiana presente a quelle olimpiadi.

La carriera di Schenone è stata segnata da importanti successi ai campionati italiani, dove ha conquistato sei titoli: due nella discesa libera (1956 e 1957), tre nello slalom (1956, 1957 e 1960) e uno nello slalom gigante (1956). La sua vita sportiva, quindi, ha avuto un impatto significativo nel mondo della sci e le ha conferito una certa notorietà, che ora è tragicamente contrastata da questo episodio di violenza. La comunità locale e gli appassionati di sport stanno ora seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione legale di Schenone e le condizioni di salute del vicinato ferito.