Il significato di Through the Barricades, brano degli Spandau Ballet, brano del 1986, contenuto nell’album omonimo.

Through the Barricades fu pubblicato, come singolo, nel 1986 e fa parte dell’omonimo album degli Spandau Ballet. Scritto da Gary Kemp, il brano è considerato, ancora oggi, una delle migliori canzoni mai scritte dalla band britannica dagli inizi della loro carriera. Scopriamo insieme il significato del testo di quella che si classificò la traccia più venduta dell’anno in cui fu lanciata.

Spandau Ballet, il significato della canzone Through the Barricades

In Through the Barricades viene raccontata una storia d’amore in stile Romeo e Giulietta, ambientata in una travagliata Irlanda del Nord. Un ragazzo e una ragazza, uno cattolico e uno protestante, tradiscono le loro famiglie e la loro educazione per incontrarsi sui luoghi delle bombe e nella terra di nessuno tra comunità divise.

L’ambientazione è data dalla musica di marcia di tamburi e flauti, che ricorda così le sfilate menzionate nel secondo coro. Come il dramma di Shakespeare, c’è un finale tragico. I “cuori vanno nella tomba“, ma non è chiaro se questo si riferisca metaforicamente alla fine della vicenda o a un patto suicida. Il video:

La stesura di questa canzone è stata influenzata dall’uccisione di Thomas Reilly, che il 9 agosto 1983 fu assassinato a colpi di arma da fuoco alla schiena da un soldato a Belfast. Reilly era un amico della band e vendeva merchandising durante il loro True Tour. Dopo il tour, tornò nella sua nativa Belfast e fu coinvolto nella violenza sviluppatasi nella zona. Quando Reilly, cattolico romano, fu colpito dal soldato britannico, le tensioni già presenti si infiammarono ulteriormente, facendo scaturire ulteriori rivolte nella zona.

Le parole di Gary Kemp

Parlando al programma della BBC, The One Show, il chitarrista/cantautore degli Spandau Ballet, Gary Kemp, spiegò: “Sono stato in Irlanda un paio di volte – è stato piuttosto scioccante per i ragazzi privilegiati come noi. Quando siamo tornati nel 1985, suo fratello Jim Reilly si offrì di portarmi a Falls Road per visitare la tomba di Thomas. Mentre facevo quella passeggiata, potevo vedere le barricate erette che dividevano le due strade principali, la parte protestante e quella cattolica. Non mi venne in mente di scrivere una canzone in quel momento, ma fu un’enorme influenza“.

“Vivevo in Irlanda circa un anno dopo, e ‘Through The Barricades’ arrivò una sera. Verso le due del mattino, il testo iniziò a prendere forma nella mia testa e presi in mano una chitarra – questo non mi era mai successo prima. Sentivo che la canzone mi stava guidando da sola“.

E concluse: “È una canzone che non parla specificamente di quello che è successo a Reilly, è una canzone d’amore, che è ciò che conosco meglio. È una canzone di Romeo e Giulietta: due persone che cercano di avere una relazione che non era consentita“.