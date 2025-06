Spalletti si dimette: emozioni e polemiche in conferenza

Luciano Spalletti ha annunciato il suo addio alla Nazionale in una conferenza stampa prima dell’amichevole contro la Moldavia, prevista a Reggio Emilia. Durante l’incontro con i giornalisti, ha risposto a diversi quesiti, incluso quello riguardante un possibile senso di tradimento. La domanda ha colto Spalletti di sorpresa, generando un momento di forte emozione.

Il ct ha tentato di elaborare una risposta, ma alla fine ha deciso di rimanere in silenzio, colpendo leggermente il tavolo con una penna. Successivamente, si è alzato e ha lasciato la sala stampa, suscitando applausi tra alcuni dei presenti.

In un contesto di tensione, si è anche discusso della decisione dell’esonero, con critiche rivolte alla Federazione Italiana per il modo in cui sono state gestite le comunicazioni. Alcuni sostengono che Spalletti abbia responsabilità, ma che la Federazione, rappresentata da Gravina, abbia agito in modo inopportuno, mettendo il ct “alla gogna”.

