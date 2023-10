Spalletti, scommesse e Corona: gli sciacalli e il messaggio del ct ai giocatori

Luciano Spalletti, ct della Nazionale, mentre il caso scommesse con il ‘megafono’ di Fabrizio Corona scuote il calcio italiano, mette in guardia i calciatori: attenti agli sciacalli che spiano, dice. Le parole del commissario tecnico, a poche ore da Italia-Malta per le qualificazioni a Euro 2024, arrivano nei giorni scanditi dalle ‘rivelazioni’ di Fabrizio Corona, che ha centellinato nomi di calciatori nei giorni scorsi. Dopo Nicolò Fagioli, nell’inchiesta della procura di Torino sono stati coinvolti Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. Non risulterebbe agli atti il nome di Nicola Zalewski, esterno polacco della Roma, indicato da Corona come ‘il quarto nome’ nella vicenda che riguarderebbe un’altra decina di atleti, procuratori e presidenti.

“I calciatori devono capire che sono personaggi famosi e che ci sono altre tipologie e altre professioni dove si diventa altrettanto famosi andando a spiare, andando ad osservare quello che sono i comportamenti dei personaggi famosi: sciacallare un po’ su quello che loro fanno per avere altra pubblicità“, dice Spalletti.

“Questo fa parte della consapevolezza di quello che sei e del contesto in cui vivi. Perché se non ce la fai ad essere una persona di valore, se non ce la fai a resistere a queste tentazioni, perlomeno devi usare il ragionamento, l’intelligenza di andare a sfogare queste tue necessità personali in qualcosa che non disturbi la tua professione e la tua possibilità di vivere una vita importante”, il messaggio del ct.