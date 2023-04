Spalletti: "Molte possibilità di rivedere Osimhen con il Milan"

Dopo il brutto ko interno contro il Milan, il Napoli vuole tornare a vincere in Serie A per avvicinarsi sempre di più allo Scudetto. Per presentare il match contro il Lecce, come di consueto, mister Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa.

Il mister, incalzato dai giornalisti, ha risposto alla domande delle domande in questo momento di casa Napoli: quando torna Osimhen.

Buone notizie per i tifosi e i fantallenatori: Osimhen dovrebbe tornare disponibile già per la sfida di Champions con il Milan, dunque essere arruolabile a maggior ragione per il prossimo turno di campionato. Salterà, invece, certamente la trasferta di Lecce.

Queste le dichiarazioni di Spalletti su Osimhen: “Domani non ci sono possibilità, andiamo alla settimana successiva con la programmazione del lavoro. Per la gara successiva dal punto di vista della programmazione ce ne sono molte, ma bisogna aspettare lo sviluppo pratico del lavoro”.

Fantacalcio.it per Adnkronos