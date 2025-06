Spalletti: Italia logora ma vittoriosa contro la Moldavia

Dopo la vittoria per 2-0 contro la Moldavia nelle qualificazioni al mondiale 2026, il commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, ha espresso preoccupazione per la condizione fisica dei giocatori. Ha evidenziato che il gruppo era logoro alla fine del campionato, e questa fatica ha influito sulla prestazione, specialmente durante la partita di Oslo.

Spalletti ha affermato di aver mantenuto la stessa squadra nonostante le difficoltà, riconoscendo che qualche giocatore in migliore forma fisica avrebbe potuto dare risultati diversi. Il tecnico ha anche sottolineato l’assoluta responsabilità dell’allenatore nella selezione dei giocatori, notando che non ci sono alibi nel suo ruolo. Ha manifestato una certa delusione per il fatto che, nonostante l’impegno, non siano riusciti a trasmettere grande entusiasmo. Infine, ha lasciato inteso che chi assumerà la sua posizione avrà libertà di scelta e decisione, ma ha rimarcato l’importanza del contributo dell’allenatore nella prestazione della squadra.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com