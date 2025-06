Spalletti in Arabia Saudita: il futuro dopo il Napoli

Luciano Spalletti è un possibile candidato per allenare l’Al Nassr in Arabia Saudita dopo il suo esonero dalla guida della Nazionale. Il tecnico toscano, che ha recentemente vinto il campionato con il Napoli, potrebbe sostituire Stefano Pioli, attualmente alla guida della squadra araba ma in procinto di tornare in Italia per risolvere il suo contratto. Pioli, legato all’Al Nassr fino al 2027 con un accordo significativo da circa 12 milioni, sta trattando la sua uscita.

Spalletti è considerato il favorito per la successione e, secondo le fonti, una proposta importante potrebbe già arrivare nelle prossime ore. Questo rappresenterebbe per lui un’opportunità di rilancio dopo l’esperienza deludente con la Nazionale. Se il trasferimento andrà in porto, Spalletti raggiungerebbe così altri allenatori di calibro, come Simone Inzaghi, recentemente ingaggiato dall’Al-Hilal.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com