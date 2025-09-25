Spalletti e Acerbi, verità sulla Nazionale italiana di calcio

Luciano Spalletti, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha partecipato al Festival “Letteratura sportiva, cultura sportiva, giornalismo sportivo” ad Arezzo, dove ha parlato della sua esperienza con la squadra azzurra. Ha espresso il suo dolore per la fine dell’avventura, riconoscendo di non volerla dimenticare, ma di accettarne le difficoltà. Ha sottolineato l’impegno profuso nel suo lavoro e ha suggerito che per ripartire sia necessario del tempo.

Spalletti ha mostrato stima per il suo successore, Gattuso, definendolo “veramente bravo” nella gestione della squadra. Ha notato che le sue decisioni tattiche hanno dato buoni risultati e che i giocatori sembrano avere trovato una maggiore libertà di espressione sul campo.

Riguardo alla controversia con Francesco Acerbi, che non ha risposto alla convocazione per la partita in Norvegia, Spalletti ha dichiarato che nel corso della comunicazione con il calciatore ha riconosciuto le sue qualità e offerto scuse. Ha affermato di aver sempre agito in modo corretto e di aver condiviso le informazioni con il suo staff.

Infine, Spalletti ha commentato il campionato in corso, mettendo in evidenza Napoli e Inter come squadre competitive, con maggiori possibilità rispetto a Juventus e Milan. Si è anche espresso sul prossimo importante confronto tra le due formazioni, sottolineando la buona forma del Milan.