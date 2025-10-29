Spalletti alla Juventus: la svolta attesa dal club bianconero

Una firma attesa nelle prossime ore sancirà l’arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus. Questa accettazione rappresenta per l’ex ct della Nazionale italiana una rivincita personale, in un momento in cui la squadra bianconera cerca di ricompattarsi dopo un periodo difficoltoso. Spalletti non ha imposti limiti alla durata del contratto, esprimendo il desiderio di rimettersi in gioco sul campo anziché attraverso aspetti formali.

Il nuovo allenatore si legherà alla Juventus per questa stagione e, in caso di qualificazione in Champions, il contratto potrebbe estendersi fino al 2028. Con Spalletti, la dirigenza spera di instaurare un rapporto di armonia e empatia tra il tecnico e i giocatori. I colloqui per il suo ingaggio hanno visto anche un altro candidato, Raffaele Palladino, ma l’alternativa non ha mai avuto le stesse fortune.

Spalletti è entusiasta per la nuova avventura e punta a risollevare la squadra, caratterizzata da giovani talenti come Yildiz. L’allenatore crede di avere la possibilità di riconquistare il successo, sotto la pressione di un ambiente che non vince da molte partite. La sua prima sfida sarà in Champions League contro lo Sporting Lisbona, un match che si annuncia cruciale.

La scelta finale di Spalletti è arrivata anche grazie all’appoggio di Giorgio Chiellini, tornato a Torino. Per l’ex capitano bianconero, Spalletti rappresenta una figura ideale per rilanciare la squadra e avviare un nuovo ciclo. Mentre si attende l’ufficializzazione dell’ingaggio, la Juventus guarda già alla sua prossima partita in programma.